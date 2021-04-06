Москва, , 11:31 — REGNUM За истекшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 389 человек, сообщили 6 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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«Зафиксировано 389 летальных исходов», — рассказала в штабе. Всего с начала пандемии ковид стал причиной смерти 101 106 человека.

За сутки поправили здоровье и были выписаны 8902 ковид-пациента. Общее количество выздоровевших достигло 4 220 035 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 104 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии.

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