Элиста, , 11:31 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков потребовал разобраться с хищениями при строительстве Ики-Бурульского водопровода. Важно, чтобы жители республики увидели движение вперёд и результат.

«Федеральные коллеги отметили, что мы должны разобраться в негативном наследии. Мы разберём ситуацию на Ики-Бурульском водопроводе. Это ключевой объект в судьбе республики, и мы должны в этом досконально разобраться. Хочется, чтобы жители республики видели результат», — отметил Хасиков в ходе заседания управления по противодействию коррупции.

ИА REGNUM сообщало, что Ики-Бурульский водопровод в Калмыкии, призванный обеспечить ряд районов республики водоснабжением и также служить резервными мощностями для столицы Элисты, не был достроен из-за неэффективного расходования средств. Это возмутило председателя правительства России Михаила Мишустина в ходе осмотра объекта в Элисте. По его мнению, объект крайне важен для жителей Калмыкии.

«Без воды не будет домов, возможности вести бизнес», — отметил Мишустин.

В марте стало известно, что республика получит 72 млн рублей на экспертизу Ики-Бурульского водопровода.

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