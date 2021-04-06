Стокгольм, , 12:15 — REGNUM Заводы по производству вакцины от COVID-19, строительство которых в Швеции оплатил ЕС, уже построены, что означает ускорение темпов производства. Об этом в радиоэфире станции P1 заявил Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцины в Швеции.

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Количество поставленных доз вакцины в Швецию от таких производителей, как Moderna, Pfizer и Astra Zeneca в настоящее время увеличивается.

«На этой неделе мы получим примерно 550 000 доз. В апреле будет примерно то же самое, в мае, может быть, 650 000 доз в неделю, а затем в июне почти миллион доз в неделю», — отметил Бергстрём.

Он также подчеркнул, что такие значительные объемы могут положительно сказаться на темпах вакцинации.

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