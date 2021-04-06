Нью-Дели, , 11:29 — REGNUM Незапланированную встречу провели министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри, сообщает 6 апреля ТАСС.

Собеседники обсудили тему климата. Керри и Лавров остановились в одном отеле, где и прошли переговоры. Краткую встречу запросила американская сторона.

Отметим, Сергей Лавров прибыл в столицу Индии с рабочим визитом вечером 5 апреля. Джон Керри, в свою очередь, находится в Нью-Дели для подготовки виртуального саммита по климату.

Ранее Ларов и Керри контактировали в феврале 2021 года. Во время телефонного разговора собеседники обсудили реализацию Парижского соглашения по климату.

Напомним, Джон Керии возглавлял Госдеп США при администрации Барака Обамы с 2013 по 2017 год.