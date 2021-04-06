Псков, , 11:30 — REGNUM В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса. Зараженные обнаружились в Дедовичской средней школе №1. Об этом 6 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

В целом в регионе за минувшие сутки выявили 50 новых инфицированных коронавирусом, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. При этом выписали по выздоровлению 40 человек. Также в Псковской области зарегистрировано еще пять летальных сходов от COVID-19.

Таким образом с начала пандемии в регионе выявлено 34 784 инфицированных, из них 2384 человека выздоровели. Скончались 266 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: После концерта с массовым нарушением ограничений в Пскове идут проверки