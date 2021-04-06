Стокгольм, , 11:33 — REGNUM Инициатива партий в Швеции, подписавших «Январское соглашение», об обязательном языковом тесте для тех, кто хочет получить шведское гражданство, теперь подвергается критике со стороны архиепископа Антье Якелен. По мнению главы Церкви Швеции, это предложение, которое пользуется сильной поддержкой в риксдаге, не должно быть реализованным. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Напомним, что предложение о введении языкового теста для получения гражданства Швеции является одним из пунктов «Январского соглашения» между «Социал-демократами», «Зелеными», «Центристами» и «Либералами».

Сейчас инициатива отправлена на обсуждение, поэтому соответствующие государственные учреждения и группы интересов имеют возможность представить комментарии по законопроекту, что и сделала Шведская Церковь.

«Я сама иммигрант и знаю, как важно выучить язык. В то же время нельзя игнорировать тот факт, что существуют различные условия для этого», — заявила телеканалу SVT архиепископ Якелен.

Церковь Швеции считает, что требование о знании языка для получения гражданства усилит сегрегацию и особенно затронет женщин и низкоквалифицированных работников.