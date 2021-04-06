Москва, , 11:27 — REGNUM Вопросы возобновления туристических и культурных обменов между Россией и Тунисом и взаимодействия в борьбе с коронавирусом обсудили сегодня, 6 апреля, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и глава минтуризма Туниса Хабиб Амар, сообщается на сайте МИД.

Также представители двух стран рассмотрели актуальные дальнейшего поступательного развития российско-тунисских связей в различных отраслях.

В ходе беседы Богданова и Амара отмечено, что отношения будут развиваться на основе механизма Российско-тунисской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Туниса предложили России возобновить чартерное авиасообщение ещё в феврале 2021 года.

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