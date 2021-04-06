Стокгольм, , 11:28 — REGNUM Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон 6 апреля в ходе утренней пресс-конференции объявила о выделении 7 миллиардов крон (€700 млн) на финансирование системы здравоохранения для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Законопроект был разработан при взаимодействии с «Центристами» и «Либералами». Региональные бюджеты получат 2 миллиарда крон, которые пойдут на лечение пациентов с коронавирусом, а также проведение отложенных из-за пандемии операций.

Регионы также получат дополнительный миллиард крон на закупку вакцин от COVID-19 и проведение тестов на коронавирус. На финансирование мер по отслеживанию распространения инфекции будут выделены более чем полтора миллиарда крон.