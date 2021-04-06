Ташкент, , 11:25 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на международной выставке «Иннопром» в Узбекистане представил опыт работы региона по привлечению инвесторов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Международная выставка проходит в Ташкенте. Открыла «Иннопром» стратегическая сессия «Мировое промышленное производство в поисках драйверов роста», в рамках которой с приветственным словом выступил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

На пленарной сессии межрегионального форума «Россия — Узбекистан: Промышленный диалог» губернатор Сергей Морозов представил опыт Ульяновской области по работе с инвесторами.

«Торговые отношения с дружественным для Ульяновской области Узбекистаном измеряются тысячами поставленных в эту страну автомобилей УАЗ, электротехнических бытовых и промышленных установок, оборудованием для ванных и кухонь и многим другим», — сказал Сергей Морозов, подчеркнув, что в Узбекистане работают «два крупнейших мировых импортёра российских автокомпонентов из Ульяновска».

Глава региона выделил ряд перспективных направлений сотрудничества, сделав акцент на альтернативной энергетике и цифровом станкостроении. Он напомнил, что в 2015 году японско-немецкий концерн DMG MORI построил в Ульяновске станкостроительный завод, мощности которого позволяют обеспечить потребности России и стран СНГ. В 2021 году компания планирует увеличить экспортные поставки, в том числе в Узбекистан.

Ульяновск также может поставлять комплекты лопастей для ветроэнергетики, изготовленные датской компании «Вестас», которые используются в России и экспортируются в Европу.

В регионе также готовы предоставить зарубежным партнёрам площадки под новое производство. В частности, действуют федеральная особая экономическая зона ПОЭЗ «Ульяновск», территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Димитровграде и около двух десятков индустриальных и технопарков, промышленных зон и туристских территорий.

Кроме того, действуют пакет льгот и субсидий для инвесторов, соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), внедрен статус регионального инвестиционного проекта.

Генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин первый день работы делегации как успешный, отметив, что регион провёл переговоры с потенциальными инвесторами. В частности, на территории портовой особой экономической зоны «Ульяновск» при участии компании «Солар Азия» может быть создан межрегиональный распределительный центр товаров в Поволжье, в том числе может появиться логистический маршрут «с обратной загрузкой товаров ульяновских производителей в Узбекистан».

Также обсуждалась возможность реализации инвестиционного проекта по производству пластиковых преформ, сотрудничество в сфере АПК, а с присутствующими на выставке членами Франко-Российской торгово-промышленной палаты договорились о проработке направлений по реализации совместных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, на международной промышленной выставке «Иннопроме» заключено соглашение об усилении торгово-экономического сотрудничества между предпринимателями Ульяновской области и Узбекистана. Предполагается, что это позволит активизировать торгово-экономическое сотрудничество, увеличить объём экспорта, оказывать содействие в поиске партнеров. По мнению Сергея Морозова, «в ближайшее время» сотрудничество «приведет к увеличению товарооборота в несколько раз».

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновская область наращивает торговые связи с Узбекистаном