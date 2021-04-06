Москва, , 11:25 — REGNUM Новая волна коронавируса стала весьма чувствительным ударом под дых данной отрасли, считает инвестбанкир, профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 6 апреля.

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«Еще зимой казалось: еще немного — и беды начнут потихоньку обходить этот сектор, но очередной виток коронавирусных локдаунов и ограничений заставил крупных авиаперевозчиков снова решать насущные финансовые проблемы. На спасение Air France бросилось французское правительство и Европейская комиссия. Франция и Нидерланды владеют совокупно 28% акций Air France-KLM. Ещё в прошлом году авиаперевозчик получил 10,4 млрд евро госкредитов. Теперь на подходе новый транш. За такие пряники компании придётся пойти на непопулярные реформы», — пояснил эксперт.

Своим путём идёт Lufthansa. Как отметил Коган, немецкий перевозчик планирует привлечь 5,5 млрд евро акционеров, чтобы выплатить значительную часть долга перед немецким правительством. В 2020 году Lufthansa получила государственный кредит в 9 млрд фунтов. Теперь компания хочет как можно быстрее рассчитаться с государственным кредитором. Акционеры Lufthansa проголосуют за этот план 5 мая. Для его одобрения достаточно будет простого большинства.

«Как мы прекрасно понимаем, все эти меры не несут ничего хорошего для акционеров и той, и другой компании. Впрочем, тут не до жиру. Речь идет о выживании», — подчеркнул Коган.

По его словам, хуже всего дела у итальянцев. Alitalia и в более благоприятные времена еле сводила концы с концами и фактически обанкротилась в 2017 году. В эпоху коронавируса им пришлось хуже остальных. В марте 2021 года компания выплатила лишь половину зарплаты 11 тыс. работников. Итальянские власти намереваются отказаться от финансовой подпитки и создать локального авиаперевозчика. Такой план пока не устраивает функционеров из ЕС. Брюссель требует, чтобы активы были разделены, новый перевозчик получил иное название, а новая компания платила рыночные ставки за взлетно-посадочные места в аэропорту Милана.

«Авиаперевозчикам остаётся только дальше затягивать пояса и надеяться на помощь родных государств», — добавил эксперт.