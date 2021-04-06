Уфа, , 11:27 — REGNUM Женщину приговорили к семи годам лишения свободы за убийство своего мужа в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление надзорного ведомства региона по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы Уфы.

По версии следствия, в мае прошлого года в Нуримановском районе обвиняемая и ее супруг поссорились на берегу водоема. Вечером этого же дня женщина находилась в нетрезвом состоянии: она нанесла своему супругу смертельные травмы холодным оружием.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Иглинский межрайонный суд приговорил женщину к двух годам исправительных работ и удержанию 10% из ее заработной платы в доход государства за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ).

Прокуратура не согласилась с данным приговором и его обжаловала.

«Верховный суд республики учел доводы государственного обвинителя об отсутствии в момент убийства угрозы жизни и здоровью женщины и вынес новый приговор, которым признал обвиняемую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подсудимую заключили под стражу в зале суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осудили супружескую пару за избиение своего сына.