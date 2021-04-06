Жительницу Башкирии приговорили к длительному заключению за убийство мужа
Уфа, 6 апреля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Женщину приговорили к семи годам лишения свободы за убийство своего мужа в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сообщается, что Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление надзорного ведомства региона по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы Уфы.
По версии следствия, в мае прошлого года в Нуримановском районе обвиняемая и ее супруг поссорились на берегу водоема. Вечером этого же дня женщина находилась в нетрезвом состоянии: она нанесла своему супругу смертельные травмы холодным оружием.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Иглинский межрайонный суд приговорил женщину к двух годам исправительных работ и удержанию 10% из ее заработной платы в доход государства за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ).
Прокуратура не согласилась с данным приговором и его обжаловала.
Отмечается, что подсудимую заключили под стражу в зале суда.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осудили супружескую пару за избиение своего сына.