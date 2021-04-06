Москва, , 11:24 — REGNUM Закон о просветительской деятельности добавит сложностей не только рядовым гражданам, но и властям. Об этом заявил инвестбанкир, профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

«Вчера президент РФ Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности. Закон вступает в силу 1 июня. Как он будет действовать, как получать лицензии, кто и как будет контролировать данную деятельность — понятно пока не до конца. Понятно, что правительство должно подготовить необходимые документы, и срок для этого дан весьма жесткий», — сказал Коган.

По его словам, любая просветительская деятельность теперь лицензируется: «Осталось разобраться — как? К примеру, стоит ли озаботиться тик-токерам и другим влоггерам, активно обучающим школьников вертеть хвостами и всем остальным? А что — нынешняя молодежь массу знаний черпает именно в Tik-Tok и на YouTube. А повышение финграмотности? А рекомендации по выпечке печений? А интернет-обучение игре на домре и балалайке?».

Коган подчеркнул, что он выступает «за всё хорошее против всего плохого — как, впрочем, и большинство разумных людей»: «Просто пытаюсь представить себе процесс получения лицензии, скажем, теми, кто планировал зайти в школу к своему ребенку и поделиться с его одноклассниками своим практическим опытом. Например, о том, как выращивать кроликов или виртуозно складывать оригами. Впрочем, теперь все это — головная боль правительства. Крайне интересно, как оно будет выкручиваться.

Специалист подчеркнул, что новый закон о просветительской деятельности — это «головная боль для всех нас»: «Чтобы организовать кружок в школе, нужна будет лицензия? Провести мастер-класс в институте, нужна будет лицензия? Боюсь, что в итоге пострадают все, и прежде всего наши дети, которые будут получать еще менее качественную, еще более ущербную информацию об этом мире. Впрочем, авторов этого закона, похоже, данный аспект волнует меньше всего».