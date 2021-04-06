Стокгольм, , 11:26 — REGNUM Депутат Риксдага Эмиль Келлстрём оставит занимаемые посты по истечении нынешнего срока своего нахождения в парламенте Швеции и перестанет заниматься политикой. Об этом он заявил в интервью газете Nordsverige.

«Я говорил, когда меня избрали на выборах, что не собираюсь становиться полноценным политиком на всю жизнь. Спустя три срока полномочий, спустя 12 лет, я намерен выполнить это обещание», — отметил политик.

34-летний Эмиль Келлстрём является членом Риксдага с 2010 года. С 2014 года он находится в должности представителя «Центристов» по экономическим и политическим вопросам.

Таким образом, Келлстрём намерен перестать заниматься политикой после сентябрьских парламентских выборов в 2022 году.