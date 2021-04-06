Вашингтон, , 11:23 — REGNUM Бортпроводник американской авиакомпании Spirit Airlines потребовал от семьи из четырех человек покинуть самолет из-за того, что на двухлетней девочке не была надета медицинская маска, сообщает 5 апреля New York Post.

Инцидент произошел на борту самолета, совершавшего рейс из Орландо в Атлантик-Сити. На кадрах, размещенных в социальных сетях, бортпроводник заявила еврейской семье, в том числе маленькой девочке, которая сидела на коленях у ее беременной мамы и ела йогурт, а также отцу, который снял маску, чтобы поговорить с работником авиакомпании, что нужно выйти из самолета, поскольку они не соблюдали правила авиакомпании в части ношения масок.

«Это не мой выбор. Вы должны взять свои вещи и выйти», — настояла работница авиакомпании, неоднократно заявляя, что семья «не соблюдает правила в отношении масок».

«Разговор окончен. Пилот хочет, чтобы вы вышли, поэтому вам нужно выйти», — добавила она, пригрозив вызывать полицию.

Представитель авиакомпании заявил, что именно родители нарушили правила необходимости ношения масок, и что факт нарушения ими правил не попал на камеру. По его словам, семье было сделано предупреждение, и им разрешили снова сесть на рейс и проследовать к месту назначения.

В некоторых сообщениях в социальных сетях и в Daily Mail утверждалось, что бортпроводник-мужчина, который, как утверждается, также был замешан в ссоре, был снят с рейса и «сопровожден» полицией. В компании подчеркнули, что на самом деле сотрудник просто покинул борт из-за смены экипажа.