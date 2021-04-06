Вашингтон, 6 апреля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Американские самолёты, применявшиеся для наблюдательных полётов над Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН), будут утилизированы. Такое решение принято в военно-воздушных силах США, сообщает газета The Wall Street Journal.

Tim Felce (Airwolfhound) Американский самолёт OС-135B, использовавшийся при контроле Открытого неба OC-135B

Издание отмечает, что в этой связи возникают вопросы по поводу намерения президента США Джо Байдена вернуться в договор, из которого ранее вышла прежняя администрация США во главе с Дональдом Трампом.

По словам представителя ВВС США, два самолёта OC-135B более не нужны военным, и в ближайшие месяцы их отправят на свалку авиатехники в штат Аризона. Член палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон пояснил, что обслуживать такие самолёты дорого. На свалке их разберут на запчасти и разрежут на металлолом.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что по поводу возможного возвращения в ДОН решение будет принято в нужное время. К нему не имеют отношения действия с устаревающей техникой.

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