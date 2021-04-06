Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM В Ленинградской области отмечается незначительное снижение выявленных новых носителей коронавируса. За минувшие сутки в регионе выявлено 94 инфицированных коронавирусом, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 6 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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По данным регионального оперативного штаба, новые носители обнаружены в 53 населенных пунктах Ленобласти. Наибольшее число зараженных выявлено во Всеволожском (27), Гатчинском (13) и Выборгском (12) районах.

Всего за время пандемии в Ленобласти выявлено 40 431 инфицированный, из них 37 813 человек выздоровели, в том числе 82 выписаны за минувшие сутки. Умерли от ковида 997 жителей.

«По состоянию на 07:00 мск 6 апреля в регионе развернуто 1214 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободно 415 коек (34,18%), в том числе в палатах реанимации — 134», — рассказали в пресс-службе комздрава Ленобласти корреспонденту ИА REGNUM.

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