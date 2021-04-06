Краснодар, , 11:22 — REGNUM Смертность населения в Краснодарском крае выросла на 30% в январе — феврале 2021 года по отношению к тому же периоду 2020 года. Данные опубликованы на сайте Росстата.

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За два месяца 2021 года на Кубани скончались 16 398 человек, за тот же период 2020 года в регионе умерли 12 540 человек. Таким образом, за год прирост в смертности составил 3 858 человек или 30,8%, более высокий прирост (в процентном отношении) в ЮФО зафиксирован лишь в Адыгее (138,1%) и в Севастополе (135,2%).

Также по данным Росстата, в феврале в Краснодарском крае скончались 382 пациента с коронавирусом, в том числе в 255 коронавирус идентифицирован как причина смерти, в остальных — предполагается. Ещё в 377 случаях смерти пациентов с ковидом «причина смерти отнесена к прочим важным состояниям». Всего в регионе с начала пандемии скончались 2 392 пациента с коронавирусом.