Ярославль, 6 апреля 2021, 11:21 — REGNUM Полигона твёрдых коммунальных отходов «Скоково» под Ярославлем хватит до 2026 года. Об этом на заседании комитета по ЖКХ Ярославской областной думы заявил директор департамента природопользования и охраны окружающей среды региона Дмитрий Пеньков. Депутаты рассматривали вопрос обращения с отходами.
Пока что комплекса переработки отходов в Ярославской области нет. Региональный оператор лишь сортирует часть отходов на предприятии «Чистый город». Небольшая часть полезных фракций идёт на вторсырьё.
При этом власти планируют заняться не просто сортировкой, а переработкой отходов, что может существенно сократить количество мусора, который просто складируется на полигонах.
Не все депутаты поверили в реальность этих планов. Александр Воробьёв предложил правительству области всё-таки озаботиться поиском места для нового современного полигона взамен «Скоково».
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