Ярославль, , 11:21 — REGNUM Полигона твёрдых коммунальных отходов «Скоково» под Ярославлем хватит до 2026 года. Об этом на заседании комитета по ЖКХ Ярославской областной думы заявил директор департамента природопользования и охраны окружающей среды региона Дмитрий Пеньков. Депутаты рассматривали вопрос обращения с отходами.

Полигон «Скоково»

«Что касается полигона Скоково, на данный момент заполненность составляет порядка 60%, вместимость 9 млн 900 тыс тонн, расчётная вместимость до конца 2026 года — до конца планирование территориальной схемы. С учетом того, что терсхемой запланировано строительство комплекса по переработке отходов, поиск участка в Ярославском районе под размещение нового полигона не ведется», — рассказал Дмитрий Пеньков.

Пока что комплекса переработки отходов в Ярославской области нет. Региональный оператор лишь сортирует часть отходов на предприятии «Чистый город». Небольшая часть полезных фракций идёт на вторсырьё.

При этом власти планируют заняться не просто сортировкой, а переработкой отходов, что может существенно сократить количество мусора, который просто складируется на полигонах.

«Мы сегодня в стадии обсуждения технологии, чтобы это была рабочая технология, экологически безопасная и целесообразная. Рассматривали ряд вопросов — от сжигания, пиролиза и площадки компостирования, но на сегодняшний день конкретного технического решения пока не можем предоставить», — сказал заместитель директора департамента — председатель комитета организации деятельности по обращению с отходами Артём Назаров.

Не все депутаты поверили в реальность этих планов. Александр Воробьёв предложил правительству области всё-таки озаботиться поиском места для нового современного полигона взамен «Скоково».

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