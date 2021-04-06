Осло, , 12:10 — REGNUM Как ожидается, 7 апреля премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг представит план по снятию карантинных ограничений. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Глава Норвежского института общественного здравоохранения Бьорн Гульдвог уже представил свои рекомендации правительству.

«Мы надеемся, что сможем сделать первый шаг к снятию ограничений во второй половине мая. Это зависит от того, какая у нас будет эпидемиологическая ситуация и вакцинируем ли мы всех тех, кого планировали вакцинировать», — пояснил Гульдвог в интервью газете Verdens Gang.

Чиновник также отметил, что, скорее всего, послабление карантина в первую очередь коснется детей, молодежи и трудоустроенных жителей Норвегии.