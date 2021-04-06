Сеул, , 11:24 — REGNUM Сеул и Вашингтон достигли принципиальной договорённости о проведении саммита между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой США Джо Байденом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление начальника управления национально безопасности администрации президента Южной Кореи Со Хун.

В ходе встречи с журналистами по возвращении в Сеул, Со Хун отметил, что стороны договорились провести двусторонний саммит как можно скорее, не назвав при этом точную дату.

Напомним, что в США представитель Южной Кореи участвовал в трёхсторонней встрече по вопросам безопасности с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и генеральным секретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.

В итоговом заявлении участники встречи подтвердили приверженность совместным усилиям по достижению региональной безопасности, выразили озабоченность продолжением ядерной и ракетной программ Пхеньяна, подчеркнули необходимость полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

Встреча состоялась 2 апреля в военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд.