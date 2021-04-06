Копенгаген, , 12:09 — REGNUM В Дании ожидают рекордного увеличения числа проводимых тестов для выявления наличия коронавирусной инфекции в связи с послаблением карантина. Об этом сообщила радиостанция Danmarks Radio.

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С 6 апреля жители Дании снова смогут пойти к парикмахеру, массажисту или тату-мастеру. Однако эти послабления требуют наличия паспорта вакцинации или результатов отрицательного теста на коронавирус, срок действия которого не превышает более 72 часов.

«Наверное, будет поставлен новый рекорд по количеству тестов. До Рождества было несколько крупных дней по проведению тестов, но думаю, что будут еще крупнее», — заявил в интервью Якоб Бертрамсен, отвечающий за работу системы здравоохранения в Северной Ютландии.