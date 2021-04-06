Москва, , 11:19 — REGNUM Киев не перестаёт использовать исторические фейки в своих пропагандистских материалах. После использования фотосвидетельств Холокоста в материалах о трагедии крымско-татарского народа очередной «шедевр» на эту тему представила «ведущая англоязычная газета Украины» «Kyiv Post». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Речь идёт о размещённом в YouTube-канале издания фильме «Крымская солидарность: борьба за свободу в оккупированном Россией Крыму».

«Снова евреев выдают за крымских татар», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что вашингтонский Мемориальный музей Холокоста, из чьих архивов взята фотография для фильма, молчит на эту тему, а у более чем значимых структур — МИД Германии и американского аналитического центра «Атлантический совет» — «этот фейк нашёл поддержку».

«Способность киевских пропагандистов любую трагедию превратить в фарс и на тот раз их не подвела. Мало того, что использовали фотографии евреев, они решили добавить к своему сюжету материалы с… польскими солдатами. НАТОвская школа стратегической коммуникации в действии — танцуют все», — написала на своей странице в Facebook дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что крымские татары получили немало преимуществ после того, как Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Это и легализация недвижимости, и придание татарскому языку статуса государственного в Крыму, а также начало строительства мечети.

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