Осинники, Кемеровская область, , 11:18 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанут трое членов организованной группы по обвинению в незаконных рубках леса и сбыте древесины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, преступление было выявлено в марте 2020 года сотрудниками управления экономической безопасности ведомства.

По версии следствия, 43-летний владелец пилорамы и директор предприятия по изготовлению пихтового масла и заготовке древесины уговорил знакомых подать заявку на выделение деляны леса под строительство дома. На полученном участке обвиняемые начали рубить пихты, но вскоре вышли за его границы. Вскоре они наняли рабочих и поставили дело на поток.

«Незаконная деятельность велась на территории Новокузнецкого района, откуда кругляк попадал на обработку в принадлежащую лидеру группы пилораму в Осинниках. По версии следствия, по такой схеме обвиняемые срубили в общей сложности около 1600 пихт, берез, осин и кедров», — отметили в ведомстве.

Нанесённый организаторами преступного бизнеса ущерб оценивается в 17 млн рублей. Как отмечается, они сбывали пиломатериалы через подконтрольные организатору предприятия.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

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