Стокгольм, , 11:23 — REGNUM Швеция не станет менять доктрину в области политики безопасности. Об этом четко заявили в совместной статье министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр обороны Петер Хультквист. Материал был опубликован газетой Dagens Nyheter.

«Неприсоединение к военным альянсам дает Швеции свободу действовать в любой ситуации таким образом, который наилучшим способом способствует разрядке и мирному развитию, а также обеспечивает независимый курс внешней политики Швеции», — пишут министры.

По словам Линде и Хультквиста, обсуждение «права на вступление в НАТО», означающего возможность присоединиться к военному альянсу в случае ухудшения ситуации в области политики безопасности, с «точки зрения правых» является попыткой подойти на шаг ближе к членству в военном альянсе.