Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM Свердловские онкологи удалили у пациента огромную опухоль размером с половину ноги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Липосаркома стала беспокоить местного жителя пять лет назад, и за это время выросла до гигантских размеров. Опухоль весом 5 кг настолько стала мешать обычной жизни человека, что тот не надеялся, что ногу сохранят.

К счастью, новообразование не задело сосудистый пучок и практически не вросло в мышечную ткань ноги. Врачи удалили опухоль всего за полтора часа, а нога пациента сохранила свою функциональность и стала обычного размера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в 2020 году умерло на 17% больше человек, чем годом ранее. Много смертей произошло, в частности, от онкологических и сердечных заболеваний.

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