Иерусалим, , 11:35 — REGNUM «Дождь из настоящих денег» просыпался на магистраль в израильском городе Беэр-Шева 5 марта. Об этом сообщает Ynet.

На имеющейся в открытом доступе записи с видеорегистратора, принадлежавшего одному из водителей, видно, как вдоль трассы летят деньги.

Водители и прохожие, некоторое время посмотрев на происходящее, принялись деньги собирать, по данным полиции, всего было собрано более 140 тыс. шекелей (около 3,2 млн рублей).

Двое человек уже объявили себя хозяевами этих денег и требуют их вернуть. Один говорит, что собрал деньги на лечение больному ребенку, но они вылетели из машины. Второй утверждает, что деньги — его, каким образом они попали на дорогу, не уточняет.

В полицию, тем не менее, уже сейчас вернули порядка 120 тысяч.