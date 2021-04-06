Тегеран, , 11:20 — REGNUM В Иране десяти чиновникам предъявлены обвинения по делу об авиакатастрофе самолёта «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом 6 апреля сообщило 6 апреля информационное агентство Associated Press.

Как сообщили журналисты, военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки не сообщил имена подозреваемых.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Киев будет вынужден занять более жёсткую позицию на переговорах, касающихся авиакатастрофы, поскольку «по-хорошему с Ираном у нас не получается».

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