Осло, , 11:14 — REGNUM Из-за сильного крена и потери хода судно из Нидерландов Eemslift Hendrika с грузом нефти и дизельного топлива подало сигнал бедствия около берегов Норвегии и с него эвакуировали членов экипажа, однако при этом остается опасность его опрокидывания. Об этом 6 апреля сообщает телерадиокомпания NRK.

По информации источника, сигнал о бедствии был подан нидерландским судном еще днем 5 апреля и после этого по решению Управления портовой службы и мореплавания Норвегии с него эвакуировали 12 членов экипажа. После этого капитан судна и еще четыре члена экипажа продолжили борьбу за живучесть, но после потери Eemslift Hendrika хода спасатели сняли с судна всех оставшихся на нем людей.

«Главное на этот момент — не допустить опрокидывания судна, которое дало крен, и утечки тяжелой нефти и дизельного топлива», — заявил представитель управления Ханс-Петтер Мортенсхольм.

Также, по данным телерадиокомпании, в настоящее время судно дрейфует в сторону берега в районе Олесунна и, как считают специалисты, опасность его опрокидывания сохраняется из-за сильного крена и неспокойного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что благодаря новосибирском спасателям путешествие двух подростков (2005 и 2006 годов рождения) на оторвавшейся льдине закончилось благополучно.