Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM Меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами подписали министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто, сообщили в МИД Казахстана.

По итогам переговоров министры подписали несколько двусторонних документов. В частности, подписан меморандум о взаимопонимании между институтом внешнеэкономических исследований Казахстана и венгерским институтом внешнеэкономических связей и иностранных дел.

Соглашение о взаимном сотрудничестве на 2021−2023 годы подписано между министерством культуры и спорта Казахстана и министерством человеческих ресурсов Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Петер Сийарто прибыл в Нур-Султан с официальным визитом.

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