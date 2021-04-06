Москва, , 11:10 — REGNUM Десять новых участников присоединятся к эксперименту по переводу государственных информационных систем и ресурсов на единую облачную платформу, сообщает 6 апреля сайт правительства России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Эксперимент начался в 2019 году, его первыми участниками стали Минцифры, Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, ФТС и ФСС. В 2021 году подключатся Минэкономразвития, Минстрой, Минздрав, Роструд, Росреестр, Пенсионный фонд и ФОМС.

При использовании облачной платформы экономятся средства на поддержание собственной IT-инфраструктуры, отметили в правительстве.

По итогам эксперимента, который продлится до конца 2022 года, Минцифры представит доклад о социально-экономическом эффекте.