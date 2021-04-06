Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM Высота снежного покрова в Петербурге утром во вторник, 6 апреля, превысила 4 см. После ночного снегопада на уборку города вышло 718 единиц техники и 1178 работников ручного труда дорожных предприятий. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Снег Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

К уборке улиц от снега коммунальщики приступили уже ночью. Так, пока горожане спали, петербургские магистрали приводили в порядок 628 единиц техники и 338 работников ручной уборки. В настоящий момент ведется активная уборка в садах, парках и скверах работают еще 244 машины и 859 специалистов садово-парковых предприятий.

Напомним, 1 апреля в городе на Неве стартовал месячник по благоустройству города. За первые дни силами дорожных предприятий от мусора и смёта очищено более 3 млн кв. м улично-дорожной сети. На тротуарах и проезжих частях устранено 877 кв. м дефектов дорожного покрытия. А на 24 апреля намечен общегородской субботник.

«Службы уже успели промыть почти пятую часть павильонов ожидания городского пассажирского транспорта, — отметили в комитете. — За минувшие сутки для влажной уборки было использовано почти 9 тыс. кубометров воды. Кроме того, с улиц Петербурга собрали более 180 кубометров мусора и 500 тонн смёта».

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