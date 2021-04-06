Москва, , 11:08 — REGNUM Законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам внесло в Госдуму Заксобрание города Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Инициатива предполагает возврат к индексации пенсий с 2022 года.

Авторы обратили внимание на то, что сейчас пенсионеры работают «нелегально» (без оформления документов, по чужим документам, на половину ставки), чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета. Соответственно, происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства. Кроме того, ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов, указали парламентарии.

Читайте также: В Госдуме в апреле ожидают решения Путина об индексации пенсий работающим

Следует также отметить негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом, подчеркнули они.

На заседании 24 марта Госдума отклонила сразу три законопроекта о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума отклонила сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим