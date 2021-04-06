Джакарта, , 11:05 — REGNUM Индонезийский банк Bank Rakyat Indonesia (BRI) распределил гуманитарную помощь между общинами, пострадавшими от стихийных бедствий в провинциях Западная Нуса-Тенгара и Восточной Нуса-Тенггара, сообщает Antara.

Банк предоставил помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Cоздавая посты в каждой пострадавшей зоне, банк раздает тысячи готовых блюд беженцам, потерявшим свои дома из-за стихийных бедствий.

В настоящее время из-за сильных дождей в восточной части Индонезии, таких как Бима, несколько точек в этом районе были затоплены, что привело к эвакуации жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии немедленно отправится с визитом в провинцию Восточная Нуса-Тенггара, где более ста человек погибли из-за наводнения и оползней.

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