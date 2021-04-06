Онгудайский район, Алтай, 6 апреля 2021, 11:05 — REGNUM В Онгудайском районе Республики Алтай автомобиль сбил малолетнего пешехода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл в селе Онгудай днём 5 апреля.
По предварительным данным, 38-летняя местная жительница за рулём Toyota Corona Premio допустила наезд на 11-летнюю девочку. Последняя, как отмечается, резко выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода.
«В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу. Водитель иномарки была трезвая», — отметили в ведомстве.
По факту происшествия возбуждено административное расследование.