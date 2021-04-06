Новочеркасск, Ростовская область, , 11:12 — REGNUM Друг настоятеля храма Димитрия Донского Андрея Немыкина, покончившего с собой, назвал свою версию произошедшего. По словам президента благотворительного фонда «Общество 77» Ивана Жилинского, священнослужитель добровольно ушёл из жизни из-за долгов.

«Ушёл из жизни мой самый близкий друг, отец Андрей Немыкин, я называл его батя. Ушёл как воин, а не как священник. Нет более для меня в РПЦ священника искреннее и честнее, чем батя. Мы с ним отпевали и крестили бойцов в окопах, служили в сожженных церквях. <…> Не болел он раком, у него был диабет и нищета! Местный митрополит перевёл его из храма равноапостольных Константина и Елены в Новочеркасске <…> в крохотный храм Димитрия Донского в Ростов якобы с повышением. Епархиальный взнос в более чем 90 тыс. рублей ежемесячно, это очень много для такого маленького храма, тем более в коронавирус, батя был выплатить обязан. В декабре он взял кредит, что бы выплатить зарплату сотрудникам. <…> Да, у бати были и личные проблемы, но все они истекали из многолетней нищеты», — написал на своей странице в соцсетях Жилинский.

В Донской митрополии утверждают, что взносы приходов на епархиальные нужды — это необходимая жертва. Однако в пандемийном году настоятели храмов были освобождены от его уплаты.

После публикации, по некоторым данным, в адрес президента благотворительной организации «Общество 77» стали поступать угрозы о закрытии фонда, существующего с 2014 года.

ИА REGNUM сообщало, что в Новочеркасске сотни людей пришли проститься с протоиереем Андреем Немыкиным. Он добровольно ушёл из жизни в ночь на 1 апреля 2021 года.

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