Тюмень, , 11:02 — REGNUM В Тюменскую область поступило ещё 9 525 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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На 6 апреля общее число поступившей в регион вакцины составляет 80 267 доз. Вакцинировано от коронавируса 61 238 человек. Прошёл полный курс вакцинации в два этапа 49 221 тюменец. В листе ожидания находятся 36 511 человек, записаны на вакцинацию 8 615 человек.

В оперштабе напоминают, что записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику.