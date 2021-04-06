Симферополь, , 11:01 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 апреля. Накануне, 5 апреля, сообщалось о 86 новых случаях заражения.

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За последние сутки 88 пациентов с ранее подтверждённым заражением коронавирусом признаны выздоровевшими, также зарегистрировано пять новых летальных исходов.

Всего с начала пандемии в Крыму 38 130 человек получили положительные результаты тестов на коронавирус, выздоровели 35 703 человек, скончались — 1 103 пациента с COVID-19.