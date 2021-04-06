Уфа, , 11:04 — REGNUM 104 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 32 985 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 28 510 человек, в том числе 151 человек победил вирус за минувшие 24 часа. Завершили вакцинацию от COVID-19 в Башкирии 103 851 желающих.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в регионе была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19, всего же в республике скончались 380 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 5 апреля в республике за сутки выявили 103 новых носителей коронавируса.