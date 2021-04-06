Оксана Переможенко, 6 апреля 2021, 11:33 — REGNUM Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по Донбассу не поедет в Минск. Об этом 5 апреля заявил вице-премьер Украины Алексей Резников в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV. Политик пояснил, что это связано с «вражеской риторикой» белорусской стороны.
В комментариях к видеозаписи программы на видеохостинге YuoTube зрители выразили свою точкой зрение на происходящее.
«Резников чего-то не вспоминает, что именно Украина принимала и поддерживала санкции против Белоруссии. А сейчас скулит, что враждебная риторика и влияние России. Так сами же его и спровоцировали, дегенераты (так в оригинале — О. П.)», — заметил пользователь GaleanBeast под видеозаписью передачи.
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Также на данную новость отреагировали читатели Telegram-канала KlimenkoTime.
«В Антарктиде будет норм!» — написал ändrey Ptiчkin'd.
Аналогичным образом отреагировал Panteleyman: «А как вы хотели, конечно, приятнее в Альпах проводит, или там на Мальте».
«Предлагаю Сейшелы», — написал о своем варианте переноса заседаний ТКГ Дмитрий Д.
«Не перестаю удивляться, какие же они клоуны» — отреагировал Valeriy.
«Ну тогда Минскому формату аллес. Я не думаю что представители республик поедут в другую страну, зная беспредельность Запада. А Швейцарии это на хрен не надо», — написал Сергей К.
«А не сами ли мы и создали такие условия?» — задался вопросом пользователь No name.
«Столько кидать в белорусов говном и потом заявлять об антиукраинских характерах… Ну дебилы», — отреагировал ᴏɴᴇɢɪɴ.
«Плохому танцору ноги мешают», — резюмировала в свою очередь Natalya P.
«Хотят на запад, а дорога только на восток. Так они так и до США доберутся. Вот только лет через 50 и через Сингапур», — считает Сергей С.
«Что угодно придумают, чтоб «Минские» не выполнять», — написала Ольга У.
«Дятлы!!! Им только жрать и жариться — животные безмозглые!!!» — не выдержала Nata Nata.
Напомним, Украина вслед за ЕС не признала итоги выборов в Белоруссии (состоялись 9 августа 2020 года), согласно которым президентом был избран Александр Лукашенко. После этого отношения между государствами ухудшились.
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Отметим, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал перенести переговоры в Минском формате из столицы Белоруссии.
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