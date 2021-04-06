6 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Вице-премьер Украины Алексей Резников 5 апреля заявил, что украинская делегация в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу не поедет в Минск из-за «вражеской риторики Белоруссии». В свою очередь жители страны напомнили о санкциях Украины против Белоруссии. «А не сами ли мы и создали такие условия?» — задался вопросом один из жителей страны.

Оксана Переможенко, , 11:33 — REGNUM Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по Донбассу не поедет в Минск. Об этом 5 апреля заявил вице-премьер Украины Алексей Резников в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV. Политик пояснил, что это связано с «вражеской риторикой» белорусской стороны.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город», — уточнил он.

В комментариях к видеозаписи программы на видеохостинге YuoTube зрители выразили свою точкой зрение на происходящее.

«Резников чего-то не вспоминает, что именно Украина принимала и поддерживала санкции против Белоруссии. А сейчас скулит, что враждебная риторика и влияние России. Так сами же его и спровоцировали, дегенераты (так в оригинале — О. П.)», — заметил пользователь GaleanBeast под видеозаписью передачи.

Алексей Резников President.gov.ua

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Также на данную новость отреагировали читатели Telegram-канала KlimenkoTime.

«В Антарктиде будет норм!» — написал ändrey Ptiчkin'd.

Аналогичным образом отреагировал Panteleyman: «А как вы хотели, конечно, приятнее в Альпах проводит, или там на Мальте».

«Предлагаю Сейшелы», — написал о своем варианте переноса заседаний ТКГ Дмитрий Д.

«Не перестаю удивляться, какие же они клоуны» — отреагировал Valeriy.

«Ну тогда Минскому формату аллес. Я не думаю что представители республик поедут в другую страну, зная беспредельность Запада. А Швейцарии это на хрен не надо», — написал Сергей К.

«А не сами ли мы и создали такие условия?» — задался вопросом пользователь No name.

«Столько кидать в белорусов говном и потом заявлять об антиукраинских характерах… Ну дебилы», — отреагировал ᴏɴᴇɢɪɴ.

«Плохому танцору ноги мешают», — резюмировала в свою очередь Natalya P.

«Хотят на запад, а дорога только на восток. Так они так и до США доберутся. Вот только лет через 50 и через Сингапур», — считает Сергей С.

«Что угодно придумают, чтоб «Минские» не выполнять», — написала Ольга У.

Минские соглашения Kremlin.ru

«Дятлы!!! Им только жрать и жариться — животные безмозглые!!!» — не выдержала Nata Nata.

Напомним, Украина вслед за ЕС не признала итоги выборов в Белоруссии (состоялись 9 августа 2020 года), согласно которым президентом был избран Александр Лукашенко. После этого отношения между государствами ухудшились.

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Отметим, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал перенести переговоры в Минском формате из столицы Белоруссии.

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