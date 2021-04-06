Нур-Султан, , 10:59 — REGNUM Регулярные авиарейсы между городами Казахстана и Венгрии планируется запустить в июне 2021 года. Об этом 6 апреля заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто на брифинге в МИД Казахстана.

По его словам, летом также планируется запустить авиарейс Будапешт — Нур-Султан — Пекин. Венгерский министр отметил важность взаимного признания документов, подтверждающих факт вакцинации.

Сийарто сказал, что получил первый компонент российской вакцины «Спутник V». «Скоро должен получить и вторую», — сказал глава МИД Венгрии.

Напомним, 6 апреля в Нур-Султан с официальным визитом прибыл министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто.