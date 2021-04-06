Лондон, 6 апреля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Британская компания MINI (принадлежит концерну BMW) представила специальную серию своего трёхдверного хэтчбэка Cooper Piccadilly. Фото с автомобилем размещено на сайте Auto es News.

AUTOTIMESNEWS MINI Cooper Piccadilly

Снимок новинки был сделан на улице Пикадилли в Лондоне. Спецсерия предлагается в двух оттенках: British Racing Green IV и Solaris Orange. Салон автомобиля обит тканью Carbon Black. Машина также укомплектована спортивным рулевым колесом, обтянутым кожей.

Кроме того, автопроизводитель оснастил спецсерию Piccadilly светодиодной головной оптикой, автоматическим климат-контролем и датчиком дождя.

Цена специальной серии Piccadilly составляет 2 160 000 рублей.

Ранее в Испании была представлена модель MINI 5 Door третьего поколения. Это авто будет доступно для покупки в версиях: Access One, Access Cooper, Cooper S и John Cooper Works. В России новых хэтчбек появится на рынке летом нынешнего года.⁣⁣

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