Брянск, , 11:02 — REGNUM В Брянской области 6 апреля подтверждены 90 случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 87 пациентов, зарегистрирован один летальный исход, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявили 36 188 носителей инфекции. Справились с коронавирусом 35 327 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 290 пациентов.

Лаборатории провели 506 515 исследований на коронавирус, в том числе 300 тестов проверены за минувшие сутки.