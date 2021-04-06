Ставрополь, , 10:58 — REGNUM В столице Ставропольского края с 5 апреля резко выросла цена на проезд в городском транспорте. Стоимость одной поездки в маршрутном такси теперь составляет 30 рублей вместо прежних — 25 рублей. В автобусах «ПАЗ» цена проезда достигла 28 рублей.

Такое резкое повышение стоимости проезда возмутило жителей краевой столицы. Однако в минтрансе отметили, что одобрения на такие изменения тарифов перевозчиков не давали. По данным ведомства, уведомление от компаний-перевозчиков о готовящемся повышении было получено, но согласия минтранса на него не было дано. Напротив, в министерстве планируют обратиться в прокуратуру и управление антимонопольной службы из-за повышения цен на проезд.

В свою очередь в прокуратуре сообщили, о том, что надзорное ведомство организовало проверку по факту повышения цены на проезд в общественном транспорте города Ставрополя.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. По результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении прокуратуры.