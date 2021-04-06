Ташкент, , 10:58 — REGNUM В Ташкенте на международной промышленной выставке «Иннопроме» заключено соглашение об усилении торгово-экономического сотрудничества между предпринимателями Ульяновской области и Узбекистана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Делегацию возглавил глава Ульяновской области Сергей Морозов. В рамках визита подписан меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией предприятий пищевой промышленности Узбекистана (председатель Баходир Умиршайхов) и Корпорацией развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области (председатель совета директоров Руслан Гайнетдинов).

Отмечается, что меморандум позволить активизировать торгово-экономическое сотрудничество, нарастить экспортные поставки в Узбекистан, наладить дополнительное консультационное и маркетинговое взаимодействие, обмен опытом, оказывать содействие в поиске партнеров.

Губернатор Сергей Морозов отмечает, что «Ульяновская область является поставщиком 45% рынка мебели всего бывшего Советского Союза», предлагая зарубежным партнёрам «опыт и сотрудничество». Ульяновская область, в свою очередь, готовы закупать продукцию пищевой переработки и текстильные изделия.

«Это прочная база сотрудничества, которая в ближайшее время приведет к увеличению товарооборота в несколько раз», — уверен Сергей Морозов.

Также он представил новые отрасли, которые «создали с нуля буквально за последние три года», одна из них — цифровое станкостроение. По мнению главы региона, стороны могут укрепить взаимодействие в эти направлениях.

Также в рамках выставки заключен контракт, благодаря которому каменные мойки ульяновского производства появятся на рынке Узбекистана.

Напомним, на международной выставке представлена продукция УАЗ, станкостроительного и инзенского деревообрабатывающего заводов, производителей дверей Doriano, мебели Ardoni и каменных моек «Марбакс». Также в выставке принимают участие разработчик и производитель современных тест-систем «ТестГен», изготовитель рециркуляторов «РПК Групп» и датчиков давления «МИДА», компания Vestas.

По данным властей, в 2020 году экспорт из Ульяновской области в Узбекистан достиг почти $10 млн. В республику поставляются автотехника, изделия из черных металлов, зерно, механическое оборудование, компьютеры, электрические устройства, аппаратуру связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют к июню 2021 года сократить уровень безработицы до уровня, который был в регионе до пандемии коронавируса. Этому будут способствовать рост деловой активности, инвестиций и капиталовложений в рабочие места.

Подробнее: В Ульяновской области рынок труда вернут к доковидному уровню к июню