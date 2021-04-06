Лиски, Воронежская область, , 10:57 — REGNUM Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий возбуждено следственными органами Воронежской области после жалобы 16-летнего жителя Лискинского района на избиение его в отделе полиции. Прокуратура признала возбуждение дела законным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов. Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль прокурором.

По версии следствия, 1 марта 16-летний подросток вместе со своей бабушкой прибыл в отделение полиции отдела МВД РФ по Лискинскому району для дачи объяснений в рамках материала проверки по факту кражи имущества.

«Прочитав составленное объяснение, несовершеннолетний отказался от подписи документа, в связи с чем между ним и сотрудником полиции произошел конфликт, в результате которого подросток, с его слов и пояснений бабушки, был подвергнут избиению со стороны полицейского», — сообщил Усов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ГУ МВД по Воронежской области обещали тщательно изучить все обстоятельства, в случае установления вины сотрудника ему грозит наказание вплоть до увольнения из органов.

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