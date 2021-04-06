Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Адвокат полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, представил суду доказательства невиновности подзащитного. Это запись с видеорегистратора коллеги Шовина, её опубликовала в том числе Daily Mail.

Основным доказательством вины Шовина служит видеозапись жительницы штата Миннесота Дарнеллы Фрейзер. Девушка шла мимо и сняла задержание Флойда на видео. Из записи следовало, что офицер полиции надавил Флойду на шею. Инцидент с гибелью задержанного стал поводом для массовых протестов в США.

На суде защитник Эрик Нельсон предъявил запись с видеорегистратора другого офицера. На ней видно, что Шовин опёрся коленом на лопатку, а не на шею Флойда. Адвокат призвал присяжных «не ограничиваться 9 минутами и 29 секундами» воздействия на задержанного, а рассмотреть все подробности дела.

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