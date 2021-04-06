Москва, , 10:52 — REGNUM Многообразие обычаев, традиций и языков в рамках единого государства — предмет особой гордости для России. Об этом 6 апреля заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Коренные народы севера

«В России издревле в мире и согласии проживают представители около двухсот национальностей», — заявил Путин.

«Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков — наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим, и в этой палитре особое, яркое место занимает самобытная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», — подчеркнул он.

По словам президента, поддержка коренных малочисленных народов и сохранение их привычного уклада жизни являются приоритетными задачами государства в России.