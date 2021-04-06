Тегеран, 6 апреля 2021, 10:57 — REGNUM Испытания усовершенствованных центрифуг для обогащения урана IR-9 начали иранские специалисты. Об этом 6 апреля сообщил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, его слова приводит агентство ISNA.
«Одним из наших достижений в области обогащения стало начало испытаний центрифуг IR-9, мощность которых составляет 50 ЕРР (единица работы по разделению изотопов, один из показателей мощности центрифуг)», — заявил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля пресс-секретарь Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Аболфаз Амуэй заявил, что до тех пор, пока санкции США против страны не будут сняты на практике, Иран не вернется к полному соблюдению СВПД и США не будут участвовать в переговорном процессе в формате 5+1.