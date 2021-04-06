Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали 26 220 случаев ОРВИ за неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Данный показатель меньше на 6,2% уровня эпидпорога по совокупному населению области и находится на уровне недели 22−28 марта, отметили в санитарном ведомстве.

Чуть больше половины случаев заболевания произошло в Екатеринбурге (13 162): это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 2,1%. Тем не менее, показатель находится на уровне недели до этого. Плохо ситуация с ОРВИ обстоит в четырёх муниципалитетах: ГО ЗАТО Свободный, ГО Верхняя Тура, Туринский ГО, ГО Ревда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге за неделю с 29 марта по 4 апреля выросло число случаев внебольничных пневмоний.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге снизилась заболеваемость пневмонией